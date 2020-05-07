2020-05-07T05:03:35+03:00
РЖД. Люди дела

Более 80 ветеранов новосибирских железнодорожных предприятий получили помощь волонтеров Западно-Сибирской магистрали в период самоизоляции

В составе отряда – 300 добровольцев из числа железнодорожников
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Фото: сайт www. zszd.rzd.ruФото: сайт www. zszd.rzd.ru
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В Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги продолжается работа волонтерского отряда по оказанию социальной помощи неработающим пенсионерам и ветеранам железнодорожного транспорта, находящимся в режиме самоизоляции в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

В первую очередь добровольцы оказывают помощь одиноким пожилым людям – бывшим работникам магистрали, а также пенсионерам с ограниченными возможностями здоровья. Всего в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги проживают более 330 таких пожилых людей.По сформированным заявкам волонтеры в максимально короткие сроки оказывают помощь ветеранам и пенсионерам на местах. В задачи добровольцев входит покупка и доставка продуктов питания, лекарств и товаров первой необходимости.

В апреле в Новосибирском регионе ЗСЖД различной помощью волонтеров воспользовались 85 ветеранов и пенсионеров. Отметим, что добровольцы магистрали обеспечены средствами индивидуальной защиты, а передача продуктов и лекарств осуществляется бесконтактным способом.

Справка «КП»

Волонтерский отряд Западно-Сибирской железной дороги образован в 2017 году. В составе отряда – 300 добровольцев из числа железнодорожников, в том числе более 80 человек – из Новосибирского региона ЗСЖД.

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