Рассказываем, когда в Новосибирске отключат горячую воду в 2020 году

7 Май 2020 2020-05-07T04:46:49+03:00

Публикуем график гидравлических испытаний в Новосибирске в 2020 году. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Сибирская генерирующая компания (СГК) опубликовала график, когда в Новосибирске отключат горячую воду в 2020 году. Первые гидравлические испытания начнутся 12 мая, а закончатся 19 июля.

На время проведения испытаний отключат горячую воду. После каждого этапа испытаний бригадам потребуется еще 3-7 дней на устранение дефектов, после чего горячее водоснабжение будет восстановлено. Ремонты на последнем этапе энергетики завершат 24 июля.

КП-Новосибирск публикует список зон и время, когда в них отключат горячую воду. Расположение зон можно посмотреть на карте здесь:

Зона Кировской районной котельной — 12-21 мая

Зона ТЭЦ-2 (Железнодорожный район) — 23-29 мая

Зона ТЭЦ-2 (Октябрьский район) — 1-7 июля

Зона ТЭЦ-2 (Ленинский район) — 13-19 июля

Зона ТЭЦ-3 (Ленинский и Кировский районы) — 1-9 июня

Зона ТЭЦ-4 (ж/м Снегири и Родники) — 18-24 мая

Зона ТЭЦ-4 (Калининский район) — 1-7 июня

Зона ТЭЦ-4 (поселки Северный и Красногорский) — 30 июня-6 июля

Зона ТЭЦ-4 (Дзержинский и Калининский районы) — 13-19 июля

Зона ТЭЦ-5 (Заельцовский, Дзержинский и Центральный районы) — 12-17 мая

Зона ТЭЦ-5 (Дзержинский и Центральный районы) — 21-27 мая

Зона ТЭЦ-5 (Октябрьский и Первомайский районы) — 1-4 июня

Зона ТЭЦ-5 (Октябрьский район) — 15-20 июня

В зависимости от погоды даты в графике могут измениться, предупреждает СГК.

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