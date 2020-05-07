«Таких в мире всего три»: над Новосибирском взлетит легендарный «МиГ-3»

7 Май 2020 2020-05-07T04:38:31+03:00

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В Новосибирске накануне Дня Победы, 7 и 8 мая, новосибирцы смогут увидеть уникальный полет истребителя времен войны «МиГ-3».

Легендарный «МиГ-3» взлетит 7 и 8 мая. Это будет тренировка перед воздушным парадом Победы. Он пролетит над Красным проспектом со стороны Речного вокзала в сторону аэропорта Новосибирск-Северный. Самолет будет лететь на минимальной высоте. Желающие смогут посмотреть на уникальный полет.

Таких боевых машин в мире всего три, две находятся в России, обе реставрировали в Новосибирске.

Самолет, который увидят новосибирцы, пролежал в болоте 67 лет. Он был сбит во время Великой Отечественной войны в Тверской области 1 октября 1941 года.

— Собирали истребитель кропотливо: по винтикам, изучали военную хронику и фотографии. На реставрацию ушло три года. Главной задачей было максимально сохранить оригинальные части самолета, а также обеспечить безопасность летчиков, — рассказали в мэрии Новосибирска.

Истребитель уничтожил шесть самолетов противника. Об этом говорит количество звезд на борту истребителя.

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ИСТОЧНИК KP.RU