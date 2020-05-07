«Обиделась на маму»: в Новосибирске всю ночь искали сбежавшую из дома школьницу

7 Май 2020 2020-05-07T04:00:50+03:00

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В Первомайском районе Новосибирска из дома пропала 17-летняя девочка. Об этом сообщил источник КП-Новосибирск.

— Она ушла из дома 5 мая в 23.00. Из примет — искривленный нос, был ранее сломан, — рассказали КП-Новосибирск.

Подростка искали всю ночь. Известно, что из дома девочка убежала впервые, ранее такого никогда не было. Нашли юную сибирячку под утро. Она была в подъезде своего дома. Источник КП-Новосибирск рассказал, что подвигло девочку в ночь убежать из дома.

— Она обиделась на приемную маму, у нее еще есть сестра, ей показалось, что мама больше внимания оказывает младшей сестре. Все время, пока ее искали, она была одна в подъезде, убежала впервые, — сообщил КП-Новосибирск источник.

Напомним, 3 мая в Бердске со двора пропал 10-летний мальчик. Он отпросился у мамы покататься на новом самокате, подаренном папой. Через час ребенка уже не было во дворе. Его также искали всю ночь. На следующий день полицейский нашли ребенка у его друга.

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ИСТОЧНИК KP.RU