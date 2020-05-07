Стало известно, почему по улицам Новосибирска потекли багровые реки

7 Май 2020 2020-05-07T03:38:49+03:00

Вода красного цвета появилась на дорогах во время дождя

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Май в Новосибирске начался с похолодания и проливных дождей. Но красных ручьев жители никак не ожидали увидеть. Такие потоки на улице Ватутина насторожили прохожих и водителей в среду, 6 мая.

О багровых ручьях сообщили очевидцы в группу новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Читатели паблика выдвинули десятки теорий о том, из-за чего это произошло.

— Кровь от ходовой части автомобиля…

— Думаю, что это дезинфекция.

— Я думаю, пыльца деревьев или кустарников, — предположили они в комментариях.

Подписчики рассказывали, что красная вода и полосы на дорогах встретились им и на других улицах города.

Разобраться в вопросе даже пообещали в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

Но отгадка оказалась простой. Один из водителей увидел, как из фургона грузовика, который ехал по Ватутина, льется красная краска. Выяснилось, что внутри кузова упала бочка с гуашью.

Краска течет из грузовика.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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ИСТОЧНИК KP.RU