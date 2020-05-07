Стало известно, почему по улицам Новосибирска потекли багровые реки
Май в Новосибирске начался с похолодания и проливных дождей. Но красных ручьев жители никак не ожидали увидеть. Такие потоки на улице Ватутина насторожили прохожих и водителей в среду, 6 мая.
О багровых ручьях сообщили очевидцы в группу новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Читатели паблика выдвинули десятки теорий о том, из-за чего это произошло.
— Кровь от ходовой части автомобиля…
— Думаю, что это дезинфекция.
— Я думаю, пыльца деревьев или кустарников, — предположили они в комментариях.
Подписчики рассказывали, что красная вода и полосы на дорогах встретились им и на других улицах города.
Разобраться в вопросе даже пообещали в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.
Но отгадка оказалась простой. Один из водителей увидел, как из фургона грузовика, который ехал по Ватутина, льется красная краска. Выяснилось, что внутри кузова упала бочка с гуашью.
Краска течет из грузовика.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU