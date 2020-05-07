Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 7 мая: рассказываем, что происходит в регионе

7 Май 2020 2020-05-07T03:24:14+03:00

В Новосибирской области 809 случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Районы, где у сибиряков обнаружили коронавирус: последние данные на 7 мая — на нашей онлайн-карте

Изменить размер текста: A A

За последние сутки новых районов на карте распространения коронавируса в Новосибирской области не появилось. Об этом сообщили в оперштабе правительства региона.

По-прежнему, на карте отмечены города: Новосибирск, Бердск, Кольцово, Краснообск, Обь. Что касается районов, то больные коронавирусом выявлены в Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском, Куйбышевском, Чулымском, Баганском, Каргатском и Маслянинском районах.

Новых районов на онлайн-карте распространения коронавируса в регионе не появилось.

За последние сутки COVID-19 заболели 63 жителя региона, 53 выписали из больницы, их тесты показали отрицательный результат. Всего с начала эпидемии в Новосибирской области зафиксирован 809 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 240 — выздоровели, 12 пациентов умерли.

Накануне стало известно, что в больнице умерла 29-летняя сибирячка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU