2020-05-07T03:24:14+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 7 мая: рассказываем, что происходит в регионе

Районы, где у сибиряков обнаружили коронавирус: последние данные на 7 мая — на нашей онлайн-карте
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирской области 809 случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии.В Новосибирской области 809 случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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За последние сутки новых районов на карте распространения коронавируса в Новосибирской области не появилось. Об этом сообщили в оперштабе правительства региона.

По-прежнему, на карте отмечены города: Новосибирск, Бердск, Кольцово, Краснообск, Обь. Что касается районов, то больные коронавирусом выявлены в Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском, Куйбышевском, Чулымском, Баганском, Каргатском и Маслянинском районах.

Новых районов на онлайн-карте распространения коронавируса в регионе не появилось.

Новых районов на онлайн-карте распространения коронавируса в регионе не появилось.

За последние сутки COVID-19 заболели 63 жителя региона, 53 выписали из больницы, их тесты показали отрицательный результат. Всего с начала эпидемии в Новосибирской области зафиксирован 809 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 240 — выздоровели, 12 пациентов умерли.

Накануне стало известно, что в больнице умерла 29-летняя сибирячка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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