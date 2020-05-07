2020-05-07T00:07:00+03:00
Общество

В Новосибирских гипермаркетах отказываются обслуживать покупателей без масок

Купить их люди могут прямо около кассы
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Новосибирские гипермаркеты отказываются обслуживать клиентов, пришедших за покупками без масок.Новосибирские гипермаркеты отказываются обслуживать клиентов, пришедших за покупками без масок.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

Новосибирские гипермаркеты отказываются обслуживать клиентов, пришедших за покупками без масок. Приобрести их покупателям предлагают прямо на кассе.

— В гипермаркете на улице Зорге, 271/1, покупателей на кассе отказываются обслуживать без масок. Всех, кто без них, обязывают приобрести маску. Сделать это можно прямо там же за 30 рублей, — пишут сибиряки в паблике Вконтакте «АСТ-54».

Многие жители города отметили это нововведение. А некоторые даже утверждают, что где-то в Новосибирске за это уже оштрафовали работников магазина.

— В каком-то магазине уже оштрафовали продавщиц, работавших без перчаток и масок. Одну на целых 15 тысяч рублей. Судя по слухам, произошел данный инцидент после звонка тайного покупателя, зашедшего в супермаркет, — пишут горожане в одном из местных пабликов в Фейсбуке.

Тем не менее, мнения людей насчет того, насколько оправданы такие меры предосторожности, остаются разными. Некоторые уверены, что от ношения маски практической пользы нет, и такие правила только усложнят работу магазинов, а некоторые утверждают, что носить маску — значит заботиться о своем здоровье и здоровье других. Кроме того, сибиряки напоминают, что некоторое время назад в области был введен масочный режим:

— Маски — это не панацея! Она ничем не поможет.

— Персонал магазина и так находится в группе риска. Неужели людям сложно соблюдать обычные правила безопасности?

— Вообще-то, у нас в области уже введен масочный режим. И носить маску в людных местах нужно обязательно.

— Если вам так не нравится это, то найдите себе другой магазин, — пишут люди в комментариях под постом в паблике «АСТ-54».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Андрей Травников ввел масочный режим в Новосибирске

Без маски теперь нельзя ходить в аптеку и ездить в транспорте (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирских гипермаркетах отказываются обслуживать покупателей без масок
Новосибирского массажиста, рассказавшего о вспышке коронавируса в поликлинике, обязали стать фельдшером
«Огромная потеря»: в АЛЛТЕК подтвердили гибель своего основателя Дмитрия Босова
Глава Роспотребнадзора: «Снятие блокировки по коронавирусу может проходить в три этапа»
«Спицы теперь торчат из плечика»: сибирячка рассказала, как врачи во время родов повредили руку ее дочке
Полицейские выясняют, кем работает в МВД муж студентки, спевшей про «воровское единство»
В Новосибирске от коронавируса умерла 29-летняя девушка: что о ней известно
Владелец «Сибантрацита» - миллиардер Дмитрий Босов - покончил с собой
Под Новосибирском мужчина попал под колеса буксируемого грузовика
Ушла из дома: в Новосибирске ищут 16-летнюю девочку в бежевой куртке
Онлайн-акция Бессмертный полк в Новосибирске 2020: программа, расписание, участники
Двое рабочих с завода под Новосибирском заразились коронавирусом
Коронавирус нашли у новосибирских полицейских
ЕГЭ 2020 в Новосибирске могут перенести: рассказываем, чего ждать выпускникам
Студентку, спевшую «Мусорам нас не понять», отчислили с юрфака и публично осудили
«Привязал к машине и тащил за собой»: сибиряк на «Ниве» жестоко убил лося
Пассажиров из Якутии в Новосибирске закроют на карантин
«Мне поставили капельницу»: фельдшер, пожаловавшаяся на равнодушие врачей в госпитале, рассказал, что изменилось после ее видеообращения
Стало известно, во сколько пройдет генеральная репетиция воздушного Парада Победы 9 мая 2020 года в Новосибирске
«Привела на помойку и заставила собирать игрушки»: мать обвиняет приемную семью в издевательствах над ее детьми
«Вот и первый ученик»: на спортивной площадке у новой школы прогуливался лось
«Заболела мама, и меня это насторожило»: стюардесса, заболевшая коронавирусом, чуть не ушла в рейс
«Ростелеком» в Сибири запустилдля предпринимателей «Домашний офис»
В минздраве прокомментировали, почему у инфекционного госпиталя скапливается очередь из «скорых»