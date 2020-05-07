В Новосибирских гипермаркетах отказываются обслуживать покупателей без масок

7 Май 2020 2020-05-07T00:07:00+03:00

Купить их люди могут прямо около кассы

Изменить размер текста: A A

Новосибирские гипермаркеты отказываются обслуживать клиентов, пришедших за покупками без масок. Приобрести их покупателям предлагают прямо на кассе.

— В гипермаркете на улице Зорге, 271/1, покупателей на кассе отказываются обслуживать без масок. Всех, кто без них, обязывают приобрести маску. Сделать это можно прямо там же за 30 рублей, — пишут сибиряки в паблике Вконтакте «АСТ-54».

Многие жители города отметили это нововведение. А некоторые даже утверждают, что где-то в Новосибирске за это уже оштрафовали работников магазина.

— В каком-то магазине уже оштрафовали продавщиц, работавших без перчаток и масок. Одну на целых 15 тысяч рублей. Судя по слухам, произошел данный инцидент после звонка тайного покупателя, зашедшего в супермаркет, — пишут горожане в одном из местных пабликов в Фейсбуке.

Тем не менее, мнения людей насчет того, насколько оправданы такие меры предосторожности, остаются разными. Некоторые уверены, что от ношения маски практической пользы нет, и такие правила только усложнят работу магазинов, а некоторые утверждают, что носить маску — значит заботиться о своем здоровье и здоровье других. Кроме того, сибиряки напоминают, что некоторое время назад в области был введен масочный режим:

— Маски — это не панацея! Она ничем не поможет.

— Персонал магазина и так находится в группе риска. Неужели людям сложно соблюдать обычные правила безопасности?

— Вообще-то, у нас в области уже введен масочный режим. И носить маску в людных местах нужно обязательно.

— Если вам так не нравится это, то найдите себе другой магазин, — пишут люди в комментариях под постом в паблике «АСТ-54».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Андрей Травников ввел масочный режим в Новосибирске

Без маски теперь нельзя ходить в аптеку и ездить в транспорте (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU