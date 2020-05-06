2020-05-06T23:25:18+03:00
Общество

Новосибирского массажиста, рассказавшего о вспышке коронавируса в поликлинике, обязали стать фельдшером

Уведомление главврача об этом сибиряк опубликовал в своих соцсетях
Галина СИМОНОВА
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Новосибирского массажиста руководство поликлиники, где он работает, обязало стать фельдшером. Фото: vk.com/zaslavsk\Николай ЗаславскийНовосибирского массажиста руководство поликлиники, где он работает, обязало стать фельдшером. Фото: vk.com/zaslavsk\Николай Заславский
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Новосибирского массажиста Николая Заславского руководство поликлиники, где он работает, обязало стать фельдшером. Уведомление главврача об этом сибиряк опубликовал в своих соцсетях.

— Сегодня я получил уведомление, что администрация поликлиники на срок один месяц в одностороннем порядке назначает меня фельдшером с исполнением обязанностеи участкового терапевта. А это почти наверняка означает работу с потенциально зараженными людьми. В добровольном порядке я отказался работать, потому что вижу, с каким риском для медиков это может быть связано в нашей поликлинике. Теперь мне пытаются навязать недобровольныи порядок, — написал Николай в своем инстаграмме.

Позже Николай Заславский сообщил, что он все же решился подписать эти бумаги. Фото: Николай Заславский

Позже Николай Заславский сообщил, что он все же решился подписать эти бумаги. Фото: Николай Заславский

Позже Николай Заславский сообщил, что он все же решился подписать эти бумаги и на какое-то время сменить род деятельности.

Отметим, что назначении массажиста фельдшером главврач поликлиники ссылалась на на постановление облправительства о введении режима повышенной готовности, которое было принято еще 18 марта. А также на ч. 2 ст. 72.2 Трудового кодекса РФ (в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник может быть переведен без его согласия на срок до месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения указанных случаев или устранения их последствий).

Напомним, ранее Николай Заславский был первым, кто рассказал о вспышке коронавируса в своей поликлинике.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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