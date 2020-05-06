«Огромная потеря»: в АЛЛТЕК подтвердили гибель своего основателя Дмитрия Босова

6 Май 2020 2020-05-06T21:08:40+03:00

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В компании АЛЛТЕК официально подтвердили гибель бизнесмена Дмитрия Босова, который являлся ее основателем. О смерти миллиардера стало известно 6 мая.

— Сегодня в Москве трагически погиб основатель Группы АЛЛТЕК Дмитрий Босов. Он был выдающимся бизнесменом, смелым и решительным новатором, надежным партнером, чутким и преданным другом. Его уход из жизни огромная потеря для всех, кто был с ним знаком. Друзья и коллектив Группы АЛЛТЕК приносят свои соболезнования родным и близким Дмитрия, — сообщается на официальном сайте компании.

Напомним, о смерти 52-летнего бизнесмена стало известно 6 мая. Как сообщает сайт kp.ru, Дмитрия Босова обнаружили родственники: они услышали выстрел и сбежались на шум. В следственном комитете по Московской области сообщили, что предприниматель был обнаружен на территории своего дома, рядом с ним лежал пистолет Glock 19 gen 4.

Дмитрий Босов был основателем, контролирующим акционером, председателем совета директоров Группы АЛЛТЕК, среди его основных активов — группа «Сибантрацит» и УК «ВостокУголь». Кроме того, с 2008 года он был руководителем попечительского совета хоккейного клуба «Сибирь». В 2020 году бизнесмен занял 86-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes.

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ИСТОЧНИК KP.RU