Глава Роспотребнадзора: «Снятие блокировки по коронавирусу может проходить в три этапа»
Глава Роспотребнадзора страны Анна Попова назвала три примерных этапа развития ситуации с коронавирусом. Об этом она рассказала на совещании с президентом 6 мая.
— На первом этапе гражданам могут разрешить заниматься спортом на улице, разумеется, при соблюдении всех мер предосторожности, второй этап предусматривает снятие запрета на прогулки и начало работы образовательных организаций, а также возобновление работы точек торговли. А вот когда ситуация уже достаточно нормализуется, новых случаев заболевания будет становиться все меньше, то можно будет уже открывать парки и скверы. Это станет третьим этапом, — цитирует сайт kp.ru Анну Попову.
Глава Роспотребнадзора также отметила, что даже постепенное снятие ограничений будет зависеть, в первую очередь, от этих факторов: количество зараженных за сутки, свободный конечный фонд и охват тестирования.
Напомним, в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция была лабораторно подтверждена у 63 человек. Всего в регионе 809 случаев заражения коронавирусом. 240 пациентов уже здоровы и выписаны, скончались 12 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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