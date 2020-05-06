Глава Роспотребнадзора: «Снятие блокировки по коронавирусу может проходить в три этапа»

6 Май 2020 2020-05-06T20:46:29+03:00

Анна Попова рассказала о них на совещании с президентом

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Глава Роспотребнадзора страны Анна Попова назвала три примерных этапа развития ситуации с коронавирусом. Об этом она рассказала на совещании с президентом 6 мая.

— На первом этапе гражданам могут разрешить заниматься спортом на улице, разумеется, при соблюдении всех мер предосторожности, второй этап предусматривает снятие запрета на прогулки и начало работы образовательных организаций, а также возобновление работы точек торговли. А вот когда ситуация уже достаточно нормализуется, новых случаев заболевания будет становиться все меньше, то можно будет уже открывать парки и скверы. Это станет третьим этапом, — цитирует сайт kp.ru Анну Попову.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что даже постепенное снятие ограничений будет зависеть, в первую очередь, от этих факторов: количество зараженных за сутки, свободный конечный фонд и охват тестирования.

Напомним, в Новосибирской области за сутки коронавирусная инфекция была лабораторно подтверждена у 63 человек. Всего в регионе 809 случаев заражения коронавирусом. 240 пациентов уже здоровы и выписаны, скончались 12 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU