«Спицы теперь торчат из плечика»: сибирячка рассказала, как врачи во время родов повредили руку ее дочке
Жительница райцентра Болотное Ольга Горулева винит врачей в травме руки своей новорожденной дочери. Свой пост мама оставила в группе «Типичное Болотное». По словам Ольги, роды были сложными — плод крупный. Она просила сделать ей кесарево, но врачи сказали — рожать самой.
— При рождении ребенок застрял в плечах, тогда врач начал выдавливать, а акушерка тянуть, — описывает роженица.
В итоге девочка появилась на свет с травмой руки: у ребенка вывих плеча. При этом мама настаивает, что врач «вправил» руку новорожденной без всякой анестезии.
— После рентгена обнаружилось, что плечико ребенку вправили неправильно. На следующий день после обеда пригласили детского травматолога из Новосибирска. Опять начали вправлять плечико, на этот раз под анестезией. Наложили повязку, — говорит Ольга, добавляя, что в итоге ее с дочкой отправили в областную больницу. Там скащали, что у девочки перелом головки плечевого сустава.
— Моего ребенка прооперировали, вставили спицы, которые торчат из плечика, ребенок весь в катетерах, подключены всевозможные аппараты, капельницы, — негодует Ольга.
КП-Новосибирск отправила запрос в Минздрав Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
Девочка теперь находится в областной больнице.Фото: СОЦСЕТИ
ИСТОЧНИК KP.RU