2020-05-06T18:23:50+03:00
Происшествия

Владелец «Сибантрацита» - миллиардер Дмитрий Босов - покончил с собой

Об этом стало известно сегодня
Алена КУЛЕШОВА
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Российский миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой. Фото: РИА новостиРоссийский миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой. Фото: РИА новости
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Российский миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

— Ночью полиция выезжала на вызов, связанный с самоубийством в подмосковном поселке Усово, где жил бизнесмен, — сообщает источник издания.

Дмитрий Босов был основателем, контролирующим акционером, председателем совета директоров Группы «Аллтек», среди его основных активов — группа «Сибантрацит» и УК «ВостокУголь». Кроме того, с 2008 года он был руководителем попечительского совета хоккейного клуба «Сибирь». В этом году бизнесмен занял 86-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в 1,1 миллиард долларов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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