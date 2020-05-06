Под Новосибирском мужчина попал под колеса буксируемого грузовика

6 Май 2020 2020-05-06T18:08:47+03:00

В Искитиме мужчина попал под грузовик Foton. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области

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В Искитиме мужчина попал под грузовик Foton. Машину на дороге буксировал КамАЗ, когда идущий в том же направлении пешеход попал под колеса. Спасти пострадавшего не удалось.

— ДТП случилось сегодня, 6 мая, в пять часов вечера на перекрестке улиц Семипалатинской и Лизы Чайкиной. По предварительной информации, под колеса буксируемого КамАЗом грузовика Foton попал пешеход, который двигался по проезжей части в попутном направлении. От полученных травм мужчина примерно 50-лет скончался, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Мужчина скончался от полученных травм. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области

На месте аварии работали сотрудники полиции, обстоятельства ДТП и личность погибшего мужчины устанавливаются. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о случае, произошедшем в поселке Красноозерское, в Новосибирской области. Там, 55-летний мужчина, подстрелив на охоте лося, прицепил его тушу к к своему автомобилю «Нива», он протащил его в близлежащий колок, чтобы разделать. На сибиряка завели уголовное дело по статье «Незаконная охота». Сумма ущерба составила 80 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU