2020-05-06T16:47:12+03:00
Общество

Ушла из дома: в Новосибирске ищут 16-летнюю девочку в бежевой куртке

Местонахождение девочки остается неизвестным
Алена КУЛЕШОВА
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Девочка ушла из дома № 18 по улице Достоевского 19 марта.Девочка ушла из дома № 18 по улице Достоевского 19 марта.
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В Новосибирске ищут пропавшую 16-летнюю Улукбек кызы Таттыбубу. Девочка ушла из дома № 18 по улице Достоевского 19 марта. О том, куда она направилась, ничего не известно. Ее местонахождение остается неизвестным и сейчас.

— Приметы: на вид 16-18 лет, рост 150 сантиметров, среднее телосложение, темные волосы средней длины, карие глаза, — сообщил источник КП-Новосибирск. — На момент своего исчезновения девочка была одета в бежевую куртку и черные джинсы. С собой у нее было две черных сумки: одна спортивная, другая обычная, женская. А также мобильный телефон «Самсунг».

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Улукбек кызы Таттыбубу или вы просто видели девочку на улице, сразу же сообщите об этом в полицию по единому номеру 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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