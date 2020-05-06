2020-05-06T16:02:44+03:00
Общество

Онлайн-акция Бессмертный полк в Новосибирске 2020: программа, расписание, участники

Онлайн-акция Бессмертный полк в Новосибирске 2020: рассказываем, как пройдет мероприятие в условиях пандемии
Алена КУЛЕШОВА
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Онлайн-акция Бессмертный полк в Новосибирске 2020 в этом году пройдет в необычном режиме из-за вспышки коронавируса.Онлайн-акция Бессмертный полк в Новосибирске 2020 в этом году пройдет в необычном режиме из-за вспышки коронавируса.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Онлайн-акция Бессмертный полк в Новосибирске 2020 в этом году пройдет в необычном режиме из-за вспышки коронавируса. Присоединиться к ней сможет любой желающий, с помощью сайта героипобеды.рф. или специального мини-приложения Вконтакте, ссылку на которое можно найти в официальной группе «Бессмертный полк России».

— Чтобы присоединиться к акции, нужно заполнить анкету, приложив необходимую информацию, а также свою фотографию и портреты героев-участников Великой Отечественной войны. Сделать это можно в том числе и через мини-приложение ВКонтакте. Из полученной базы материалов будет формироваться видеоряд из фотографий участника войны и его родственника с символикой акции, — пояснили в официальной группе.

Все фотографии будут обработаны и размещены 9 Мая на 88 медиаэкранах Новосибирска. Кроме того, трансляция онлайн-акции будет проходить на телеканалах СТС, Победа, в соцсетях Одноклассники и ВКонтакте и различных online-платформах, а также на портале Бессмертного полка России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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