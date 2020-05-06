Двое рабочих с завода под Новосибирском заразились коронавирусом

6 Май 2020 2020-05-06T15:34:52+03:00

Сами заболевшие уверяют, что чувствуют себя хорошо

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Под Новосибирском двое сотрудников компании «ТИОН» заразились коронавирусом. Информацию об этом подтвердила Анастасия Гетьман, PR-директор группы компаний.

— Действительно у двух сотрудников производства, которое расположено в Бердске, подтверждена коронавирусная инфекция. Один не выходил на работу с 26 апреля, другой — с 28, после того, как почувствовали признаки ОРВИ. Результаты их анализов стали известны 4 мая, обоих госпитализировали. Сами заболевшие уверяют, что чувствуют себя хорошо, — пояснила КП-Новосибирск Анастасия Гетьман.

PR-директор также отметила, что 5 мая на предприятии провели дезинфекцию помещений. Кроме того, согласно требованиям Роспотребнадзора, от работы были отстранены сотрудники, контактировавашие с заболевшими. Поскольку завод работает в несколько смен, а рабочие распределены по цехам, круг контактировавших составил 13 человек. «ТИОН» также решил протестировать всех работников завода на коронавирус, результаты анализов будут готовы в ближайшие дни. Поскольку все требования Роспотребнадзора были выполнены, компания может возобновить свою работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU