2020-05-06T14:59:45+03:00
Общество

Коронавирус нашли у новосибирских полицейских

У нескольких сотрудников Октябрьского райотдела нашли COVID-19, теперь медики проверяют здоровье их коллег
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Маски, которыми пользуются правоохранители, не гарантируют защиты от коронавируса.Маски, которыми пользуются правоохранители, не гарантируют защиты от коронавируса.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Коронавирус выявлен у сотрудников новосибирской полиции. По данным анонимного собеседника КП-Новосибирск, COVID-19 диагностировали в Октябрьском райотделе.

- Коронавирус подтвердился у эксперта, оперативного работника и еще одного сотрудника. Говорят, что в других подразделениях в Новосибирске тоже есть такие диагнозы, - сообщил КП-Новосибирск собеседник из МВД. – Сейчас ряд сотрудников отправлен на карантин, медики проверяют их здоровье.

Тем временем, здоровые сотрудники ведомства продолжают составлять протоколы на нарушителей самоизоляции. Эта работа даже обернулась скандалом в ведомстве: майор Елена Устинова поставила подчиненным участковым план по штрафам за такие нарушения. В итоге попала под служебную проверку и увольнение.

«Этого офицера наказывать не за что» - мнение о майоре Устиновой высказала депутат ГосДумы Вера Ганзя. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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По мнению депутата ГосДумы, Устинову не надо было увольнять.

По мнению депутата ГосДумы, Устинову не надо было увольнять.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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