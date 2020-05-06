Коронавирус нашли у новосибирских полицейских
Коронавирус выявлен у сотрудников новосибирской полиции. По данным анонимного собеседника КП-Новосибирск, COVID-19 диагностировали в Октябрьском райотделе.
- Коронавирус подтвердился у эксперта, оперативного работника и еще одного сотрудника. Говорят, что в других подразделениях в Новосибирске тоже есть такие диагнозы, - сообщил КП-Новосибирск собеседник из МВД. – Сейчас ряд сотрудников отправлен на карантин, медики проверяют их здоровье.
Тем временем, здоровые сотрудники ведомства продолжают составлять протоколы на нарушителей самоизоляции. Эта работа даже обернулась скандалом в ведомстве: майор Елена Устинова поставила подчиненным участковым план по штрафам за такие нарушения. В итоге попала под служебную проверку и увольнение.
«Этого офицера наказывать не за что» - мнение о майоре Устиновой высказала депутат ГосДумы Вера Ганзя. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
По мнению депутата ГосДумы, Устинову не надо было увольнять.
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