2020-05-06T14:35:23+03:00
Общество

ЕГЭ 2020 в Новосибирске могут перенести: рассказываем, чего ждать выпускникам

Объясняем, на какой срок могут перенести ЕГЭ 2020 в Новосибирске
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Выпускные экзамены в 2020 году могу быть снова перенесены на июль или август.Выпускные экзамены в 2020 году могу быть снова перенесены на июль или август.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

ЕГЭ 2020 в Новосибирске могут перенести: такую новость озвучили в в Министерстве просвещения. Экзамены могут состояться в июле или августе. Пока что даты проведения ЕГЭ и ОГЭ отложены на две недели, провести их планируется 8 и 9 июня.

— В высшее учебное заведение выпускников не могут зачислить без результатов единого государственного экзамена, — сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Министерства. — Возможно, после праздников, 12 мая будет принято решение о корректировке дат их проведения. Все зависит от ситуации с распространением коронавируса. О точных датах говорить пока рано.

Изменения могут коснуться и школьников, заканчивающих 9 класс. Пока что, число ОГЭ сократили до двух обязательных предметов: русского языка и математики. Однако, не исключено, что данный экзамен и вовсе будет отменен, а оценки детям выставят на основе их текущей успеваемости.

Кроме переноса экзаменов обсуждалось также и возможность отсрочки начала учебного года в вузах. Подразумевается, что завершить прием абитуриентов и начать занятия учебные учреждения могут в октябре.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перенос ЕГЭ 2020 в Новосибирске из-за коронавируса: когда пройдут экзамены для школьников

Перенос ЕГЭ 2020 в Новосибирске из-за коронавируса — рассказываем, чего ждать выпускникам (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двое рабочих с завода под Новосибирском заразились коронавирусом
Коронавирус нашли у новосибирских полицейских
ЕГЭ 2020 в Новосибирске могут перенести: рассказываем, чего ждать выпускникам
Студентку, спевшую «Мусорам нас не понять», отчислили с юрфака и публично осудили
«Привязал к машине и тащил за собой»: сибиряк на «Ниве» жестоко убил лося
Пассажиров из Якутии в Новосибирске закроют на карантин
«Мне поставили капельницу»: фельдшер, пожаловавшаяся на равнодушие врачей в госпитале, рассказал, что изменилось после ее видеообращения
Стало известно, во сколько пройдет генеральная репетиция воздушного Парада Победы 9 мая 2020 года в Новосибирске
«Привела на помойку и заставила собирать игрушки»: мать обвиняет приемную семью в издевательствах над ее детьми
«Вот и первый ученик»: на спортивной площадке у новой школы прогуливался лось
«Заболела мама, и меня это насторожило»: стюардесса, заболевшая коронавирусом, чуть не ушла в рейс
«Ростелеком» в Сибири запустилдля предпринимателей «Домашний офис»
В минздраве прокомментировали, почему у инфекционного госпиталя скапливается очередь из «скорых»