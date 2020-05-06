2020-05-06T12:19:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Пассажиров из Якутии в Новосибирске закроют на карантин

Глава региона подписал соответствующий документ
Ульяна ДЖАНКОВАНадежда РЫЖКИНА
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Всех, приезжающих из Якутии в Новосибирск, обяжут сидеть на карантине 14 дней.Всех, приезжающих из Якутии в Новосибирск, обяжут сидеть на карантине 14 дней.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В среду, 6 мая, губернатор Новосибирской области Андрей Травников расширил список регионов, гости из которых, прибыв в Новосибирскую область, должны соблюдать карантин 14 дней.

— Теперь режим двухнедельной самоизоляции ждет и граждан, приезжающих из Республики Саха (Якутия), — сообщили на сайте правительства региона. Возможно, такие меры связаны со вспышкой коронавируса среди вахтовых работников.

— Обработано порядка 5000 взятых у работников месторождения проб, из которых 246 дали положительный результат. Ожидаются ещё результаты 2500 анализов. У более чем 90% инфицированных коронавирусом течение болезни проходит бессимптомно. Вместе с тем Роспотребназдором пока официально подтвержден лишь 41 случай заболевания Covid-19 на территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, —говорится в сообщении оперштаба правительства республики Саха (Якутии).

Раньше такие ограничения касались только людей, прибывших из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. То же относится к туристам, которые приезжают из стран, где много зараженных коронавирусом. Пробыть на домашнем карантине должны все путешественники, кроме тех, кто едет и летит через Новосибирскую область транзитом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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