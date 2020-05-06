Стало известно, во сколько пройдет генеральная репетиция воздушного Парада Победы 9 мая 2020 года в Новосибирске
В четверг, 7 мая, пройдет генеральная репетиция воздушного Парада Победы 9 мая 2020 года в Новосибирске. Об этом КП-Новосибирск сообщили представители Центрального военного округа.
— Репетиция воздушного Парада 75-летия Победы пройдет в 12 часов дня 7 мая, — рассказали в Центральном военном округе корреспонденту КП-Новосибирск.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что в репетиции и в самом воздушном параде будут участвовать 10 воздушных судов — транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В, ударные вертолеты Ми-24 и истребители-перехватчики МиГ-31. Авиация пролетит над центром Новосибирска. Все остальные привычные мероприятия к праздничному дню из-за вспышки коронавируса было решено отменить.
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