2020-05-06T10:50:34+03:00
Общество

Стало известно, во сколько пройдет генеральная репетиция воздушного Парада Победы 9 мая 2020 года в Новосибирске

Военные сообщили, когда начнется генеральная репетиция воздушного Парада Победы 9 мая 2020 года в Новосибирске
Надежда РЫЖКИНА
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Стало известно, во сколько пройдет генеральная репетиция воздушного Парада Победы 9 мая 2020 года в НовосибирскеСтало известно, во сколько пройдет генеральная репетиция воздушного Парада Победы 9 мая 2020 года в НовосибирскеФото: Влад КОМЯКОВ
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В четверг, 7 мая, пройдет генеральная репетиция воздушного Парада Победы 9 мая 2020 года в Новосибирске. Об этом КП-Новосибирск сообщили представители Центрального военного округа.

— Репетиция воздушного Парада 75-летия Победы пройдет в 12 часов дня 7 мая, — рассказали в Центральном военном округе корреспонденту КП-Новосибирск.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что в репетиции и в самом воздушном параде будут участвовать 10 воздушных судов — транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В, ударные вертолеты Ми-24 и истребители-перехватчики МиГ-31. Авиация пролетит над центром Новосибирска. Все остальные привычные мероприятия к праздничному дню из-за вспышки коронавируса было решено отменить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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