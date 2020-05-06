2020-05-06T10:39:56+03:00
Общество

«Привела на помойку и заставила собирать игрушки»: мать обвиняет приемную семью в издевательствах над ее детьми

Саму женщину несколько лет назад лишили родительских прав
Ульяна ДЖАНКОВА
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Свалка в Чанах.Свалка в Чанах.
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В Чанах под Новосибирском разгорается нешуточный скандал. Анна Гаврилова, лишенная родительских права четыре года назад, рассказала КП-Новосибирск об издевательствах над своими детьми в приемной семье.

— У меня две дочки, одной девочке 13 лет, второй — 11. После того, как меня лишили родительских прав, детей воспитывала моя мама. В начале этого года она умерла, — рассказала КП-Новосибирск Анна. — Я работаю на свалке, собираю пластик, неделю назад вижу, подъехала машина, оттуда вышла женщина и девочка, это была моя младшая дочь, а женщина — ее приемная мама. Она выкинула игрушки на помойку прямо на мертвую собаку и заставила Наташа собирать, дочка заплакала, а та стала орать на нее. Потом дочка хотела подойти ко мне, но приемная мама запретила.

Слух об издевательствах над приемными детьми дошел и до других жителей Чанов, анонимно они подтвердили историю Анны.

Подробности читайте в ближайшее время на нашем сайте.

КП-Новосибирск готова выслушать вторую сторону, приемную маму Полины и Наташи, просим связаться с нами по телефону: 8 — 913 — 068 — 56 — 72.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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