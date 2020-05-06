2020-05-06T09:16:10+03:00
Общество

«Заболела мама, и меня это насторожило»: стюардесса, заболевшая коронавирусом, чуть не ушла в рейс

Девушке сначала сказали, что у нее отрицательный результат, а потом — подозрительный
Ульяна ДЖАНКОВА
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Стюардесса чуть не улетела в рейс, но вовремя узнала, что больна коронавирусом. Фото: tata.volkova.14Стюардесса чуть не улетела в рейс, но вовремя узнала, что больна коронавирусом. Фото: tata.volkova.14
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Стюардесса из Новосибирска Тата Волкова на своей странице в «Facebook» рассказала о том, что чуть было не ушла в рейс, будучи больной коронавирусом. Девушку насторожило то, что ее мама заболела пневмонией.

— 25 апреля моя мама почувствовала себя плохо — температура 38,5 и прочие симптомы ОРВИ. Ночью мы вызывали «скорую», так как состояние мамы резко ухудшилось. В больнице №1 диагностировали левостороннюю пневмонию. Оттуда перевезли в 11ю больницу, там сделали повторный рентген, пневмонию «отменили» и отправили домой лечить ОРВИ, — рассказывает стюардесса. — На тот период (2 дня) у меня были выходные, 2 дня. Маме становилось хуже. Я повезла ее на КТ в частную клинику, где выявили двустороннюю пневмонию со значительными изменениями в легких. Пока я вела машину и одновременно звонила куда могла, мама потеряла сознание, остановка дыхания, губы сине-черные. К счастью, на светофоре оказалась машина «скорой», притащила оттуда врача , она привела маму в чувства, рекомендовала срочно ехать в ближайшую больницу, назвала в какую. Забрали, положили, лечат, становится несколько лучше.

Тата рассказывает, что в тот день, когда маму наконец-то госпитализировали, пришел ее анализ на коронавирус: по нему девушка якобы здорова. Сибирячка рассказывает, что сначала вздохнула с облегчением, но история с мамой никак не отпускала и она за свой счет взяла дни и отказалась от полетов.

Позже выяснилось, что ее тест не был отрицательным, он был подозрительным. Вскоре диагноз коронавируса у Таты подтвердился и ее госпитализировали.

— Поступив 3 мая, впервые увидела врача 5-го — забежала на пару минут. Обещали, что 6-го нас осмотрят, так как лечащие врачи выйдут после выходных. В принципе, ситуация понятна, лично для меня не критичная, так как у меня состояние не тяжелое. А вот за маму боязно.

Оперативно связаться с автором поста КП-Новосибирск не удалось. Мы следим за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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