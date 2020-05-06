2020-05-06T09:04:10+03:00
Умные вещи

«Ростелеком» в Сибири запустилдля предпринимателей «Домашний офис»

Компания «Ростелеком» предлагает сибирским предпринимателям воспользоваться услугой «Домашний офис» на основе сервиса «Виртуальная АТС». Это предложение поможет представителям малого и среднего бизнеса настроить удобные каналы общения из дома
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Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».
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Участники акции «Домашний офис» бесплатно получат услуги «Виртуальной АТС» при подключении к сервису до 25 мая. В течение двух месяцев с момента подключения базовые и дополнительные функции «Виртуальной АТС» предоставляются без абонентской платы. Предложение также включает 1 000 минут на звонки на все телефоны России на два месяца, услугу переадресации на мобильные номера «Ростелекома», а также один городской номер и три удаленных рабочих места, а номер 8-800 можно купить всего за 1 рубль.

При работе с сервисом «Виртуальная АТС» не нужно заказывать и обслуживать телекоммуникационное оборудование: все необходимое для работынаходится на сервере провайдера и связывает абонентов через облако.

- Комплекс эффективных решений «Ростелекома» по организации удаленного доступа к информационным ресурсам клиента позволяет сохранить непрерывность бизнес-процессов в новых условиях. Кроме виртуальной АТС можно подключить мобильную связь по выгодным тарифам, сервисы по предоставлению доступа к интернету, по организации виртуальных частных сетей (VPN) и защищенного удаленного доступа. Можно также воспользоваться услугой «Виртуальный центр обработки и хранения данных» и установить защиту от DDoS-атак, - говорит Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» - директор по работе с корпоративным и государственными сегментами ПАО «Ростелеком».

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