В минздраве прокомментировали, почему у инфекционного госпиталя скапливается очередь из «скорых»

6 Май 2020 2020-05-06T08:53:24+03:00

В ожидании медики и пациенты могут простоять до 6 часов

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В среду, 6 мая, в министерстве здравоохранения Новосибирской области прокомментировали КП-Новосибирск, почему у больницу №11, перепрофилированной под инфекционный госпиталь для больных коронавирусом, скапливаются «скорые» с медиками и пациентами.

— Поскольку инфекционный госпиталь работает в режиме диагностического и распределительного центра в стационар госпиталя госпитализируют как пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса, так и с подозрением на него, а также внебольничными пневмониями, — отметили в минздраве. — Чтобы минимизировать риск инфицирования, потоки пациентов в госпитале разделены. Чтобы исключить взаимодействие пациентов между собой в приемном покое во время оформления документов и прохождения всех необходимых процедур, свою очередь они ожидают в машине «скорой». Пациента в тяжелом состоянии госпитализируют незамедлительно.

Напомним, новосибирский фельдшер скорой помощи Сергей Комлев рассказал о том, что медики и пациенты вынуждены часами стоять в очереди у больницы№11, перепрофилированной под инфекционный госпиталь для больных коронавирусом. Он приводит пример, что бригады врачей вместе с пациентом может простоять в очереди около шести часов. Эту информацию в региональном минздраве не прокомментировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU