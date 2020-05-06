2020-05-06T08:27:09+03:00
Общество

В Новосибирской области коронавирусом заболели еще 4 ребенка

Об этом рассказали в оперштабе
Ульяна ДЖАНКОВА
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За сутки коронавирусом заболели еще 4 ребенка.За сутки коронавирусом заболели еще 4 ребенка.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В среду, 6 мая, стало известно, что за последние сутки COVID-19 заболели еще 4 ребенка. Они госпитализированы в детскую больницу №3. Накануне, 5 мая, в больницу госпитализировали рекордное количество зараженных COVID-19 детей за сутки — семь. С подозрением на коронавирус сейчас вместе с ними там находятся 82 маленьких пациента.

— Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска — 889, в том числе пациенты с установленным диагнозом — 809, — рассказали в оперштабе.

В реанимации сейчас — 44 пациента, 16 человека подключили к аппарату ИВЛ.

С начала эпидемии умерли 11 человек. Накануне скончались двое мужчин, одному из них было 67 лет, другому — 92 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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