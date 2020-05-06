2020-05-06T08:21:34+03:00
Общество

«Мы верим, что она пойдет!»: семейной паре, спасающей собаку с переломанным позвоночником, нужна помощь

Умирающую дворнягу, которую сбила машина, новосибирцы подобрали на остановке
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Юна гуляет в специальной коляске. Фото: предоставлено Ириной Казанской.Юна гуляет в специальной коляске. Фото: предоставлено Ириной Казанской.
Изменить размер текста:

Супруги-волонтеры из Новосибирска борются за то, чтобы поставить на ноги молодую дворнягу по кличке Юну. Нашли ее зимой возле дороги, где она едва не погибла с переломами на морозе.

— 11 января мы ехали с мужем по шоссе около карьера Мочище и на остановке «Магазин» увидели дворняжку. Ее сбила машина, скорее всего. Видим, что живая, замерзает. Проехать мимо не смогли, остановились, отвезли собаку в клинику, сделали ей операцию на позвоночник, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Ирина Казанская.

Поначалу собачка только лежала, а теперь потихоньку начала двигаться. Фото: предоставлено Ириной Казанской.

Поначалу собачка только лежала, а теперь потихоньку начала двигаться. Фото: предоставлено Ириной Казанской.

— Она свободно бегает в коляске, ей даже нравится. Но, конечно, хотим добиться, чтобы она гуляла на четырех лапах. Оттого, что она первое время после операции только лежала, у нее возникли пролежни. Если бы их не было, ходили бы с ней в бассейн. Это хорошо в реабилитации помогает, потому что работают все группы мышц. Но в бассейн нас не пускают из-за ранок. Пролежни лечим, делаем повязки, — говорит Ирина. Сейчас девушка, как может, занимается с Юной дома, делает ей лечебный массаж.

Восстановление Юны продолжается по сей день. Идет оно тяжело и стоит очень дорого. Супругам нужна помощь добрых людей, ведь неизвестно, как долго будет идти лечение. Кроме на лекарства и прием врача собаке нужен сухой и влажный корм, впитывающие пеленки и подгузники. Вы можете сами лично привезти свою помощь, позвонив по телефону 8-913-721-14-24 (Ирина).

Супруги уверены, что смогут поставить Юну на ноги. Фото: предоставлено Ириной Казанской.

Супруги уверены, что смогут поставить Юну на ноги. Фото: предоставлено Ириной Казанской.

История Юны.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Заболела мама, и меня это насторожило»: стюардесса, заболевшая коронавирусом, чуть не ушла в рейс
«Ростелеком» в Сибири запустилдля предпринимателей «Домашний офис»
В минздраве прокомментировали, почему у инфекционного госпиталя скапливается очередь из «скорых»
В Новосибирской области коронавирусом заболели еще 4 ребенка
«Мы верим, что она пойдет!»: семейной паре, спасающей собаку с переломанным позвоночником, нужна помощь
«В реанимации 44 пациента»: в Новосибирской области за сутки 63 человека заболели коронавирусом
«Схватил за шею и зажал рот»: двое парней напали на администратора в клубе и отобрали 15 тысяч рублей
«Мы отобрали у нее ключи»: выпившая мама с двумя детьми протаранила два автомобиля на парковке у дома
Банк УРАЛСИБ запустил ипотеку с господдержкой со ставкойот 6,5%
В мэрии объяснили, состоятся ли последние звонки 2020 в Новосибирске
«Общаемся с Дымкой по скайпу»: кошка с железными лапками не может вернуться к хозяйке из-за коронавируса
«Сосед проволоку во дворе обжигал»: бабушка с внуком, у которой сгорел дом под Новосибирском, живет в подвале
Стоит ли покупать квартиру сейчас: рассказываем, как коронавирус отразился на рынке продажи и аренды жилья
«Всем заправляет мама»: в Новосибирском зоопарке показали, как живут сурикаты
«Вот это лодка!»: в Обь скатилась черная иномарка и поплыла
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 6 мая: появились два новых района с зараженными
Поиски пенсионерки, которая ушла за хлебом, закончились трагедией
В Новосибирске умерли двое больных коронавирусом: рассказываем, кто они
«Захотелось как-то поддержать»: футболист «Динамо» оплатил горячие обеды врачам из Новосибирска
«Он замерзал, сломал лапки»: новосибирские ветеринары спасли бельчонка
В Новосибирске погибшую девушку нашли под окнами многоэтажки
25 сантиметров смущения: новосибирец нашел гриб-гигант
«Я хочу тоже кушать»: родители малышей-дошкольников устроили флешмоб, они просят выдать детям сухпайки