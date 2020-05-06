«Мы верим, что она пойдет!»: семейной паре, спасающей собаку с переломанным позвоночником, нужна помощь

6 Май 2020 2020-05-06T08:21:34+03:00

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Супруги-волонтеры из Новосибирска борются за то, чтобы поставить на ноги молодую дворнягу по кличке Юну. Нашли ее зимой возле дороги, где она едва не погибла с переломами на морозе.

— 11 января мы ехали с мужем по шоссе около карьера Мочище и на остановке «Магазин» увидели дворняжку. Ее сбила машина, скорее всего. Видим, что живая, замерзает. Проехать мимо не смогли, остановились, отвезли собаку в клинику, сделали ей операцию на позвоночник, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Ирина Казанская.

Поначалу собачка только лежала, а теперь потихоньку начала двигаться. Фото: предоставлено Ириной Казанской.

— Она свободно бегает в коляске, ей даже нравится. Но, конечно, хотим добиться, чтобы она гуляла на четырех лапах. Оттого, что она первое время после операции только лежала, у нее возникли пролежни. Если бы их не было, ходили бы с ней в бассейн. Это хорошо в реабилитации помогает, потому что работают все группы мышц. Но в бассейн нас не пускают из-за ранок. Пролежни лечим, делаем повязки, — говорит Ирина. Сейчас девушка, как может, занимается с Юной дома, делает ей лечебный массаж.

Восстановление Юны продолжается по сей день. Идет оно тяжело и стоит очень дорого. Супругам нужна помощь добрых людей, ведь неизвестно, как долго будет идти лечение. Кроме на лекарства и прием врача собаке нужен сухой и влажный корм, впитывающие пеленки и подгузники. Вы можете сами лично привезти свою помощь, позвонив по телефону 8-913-721-14-24 (Ирина).

Супруги уверены, что смогут поставить Юну на ноги. Фото: предоставлено Ириной Казанской.

История Юны.

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