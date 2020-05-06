«В реанимации 44 пациента»: в Новосибирской области за сутки 63 человека заболели коронавирусом
В среду, 6 мая, стало известно о 63 заболевших коронавирусом. Об этом рассказали в оперштабе правительства Новосибирской области.
— Всего в регионе 809 случаев заражения коронавирусом, из них 39 — дети. 184 человека выписаны по выздоровлению, 11 — скончались, — сообщили в оперштабе.
Также известно, что в реанимации находится 44 человека, к аппарату ИВЛ подключили 16 пациентов.
С подозрением на коронавирус госпитализированы 889 человек, в том числе пациенты с установленным диагнозом. 3 человека госпитализированы в Черепановскую ЦРБ, 2 — в Сузунскую, 1 — в Маслянинискую и 1 пациент — в Карасукскую ЦРБ.
Накануне еще два человека умерли. Это были мужчины, одному — 67 лет, второму — 92 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU