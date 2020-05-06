2020-05-06T06:51:55+03:00
Общество

«Мы отобрали у нее ключи»: выпившая мама с двумя детьми протаранила два автомобиля на парковке у дома

Соседи не дали женщине выехать со двора
Ульяна ДЖАНКОВА
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Выпившая мама с двумя детьми пыталась уехать на машине. Фото: стоп-кадрВыпившая мама с двумя детьми пыталась уехать на машине. Фото: стоп-кадр
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В Дзержинском районе Новосибирска нетрезвая мама с двумя детьми пыталась уехать на машине. Соседи, увидевшие происходящее, отобрали у нее ключи. Все произошло во дворе дома №24 на улице Промышленная. Об этом сообщают очевидцы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— Она подъехала, пила пиво, потом посадила детей в автомобиль и собралась ехать, но мы отобрали ключи. Она отвела детей домой, но пришла с мужем. После того, как приехали сотрудники ГИБДД, мы отдали им ключи, они же и запарковали автомобиль, но когда инспекторы уехали, она снова вышла в нетрезвом состоянии, попыталась перепарковать свой автомобиль и повредила еще две машины: Mercedes-Benz С-Klasse и Subaru Legacy, — рассказали подробности в паблике.

Также соседи сняли на видео, как женщину силой из машины сотрудников ГИБДД вытащил муж. Мужчина на камеру признался, что он тоже выпивший.

В Новосибирске выпившая мама с двумя детьми пыталась уехать, соседи не дали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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