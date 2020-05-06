2020-05-06T06:02:45+03:00
Общество

В мэрии объяснили, состоятся ли последние звонки 2020 в Новосибирске

Рассказываем, состоятся ли последние звонки 2020 в Новосибирске
Надежда РЫЖКИНА
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Рассказываем, состоятся ли последние звонки 2020 в Новосибирске.Рассказываем, состоятся ли последние звонки 2020 в Новосибирске.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Во среду, 6 мая, стало известно, состоятся ли последние звонки 2020 в Новосибирске. Об этом КП-Новосибирск рассказали в мэрии города.

— Пока известно, что в конце мая никаких последних звонков не будет, все отменено. Но официально ответ появится после 12 мая. Ждем постановления о том, как дальше, после майских праздников, будем жить, — ответила корреспонденту КП-Новосибирск глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Новосибирска Анна Терешкова.

Министр образования Сергей Федорчук также сказал, что говорить о праздниках после окончания школы рано — никаких указаний от федерального минобра пока что не поступало.

Напомним, ранее в мэрии сообщали о выпускных в Новосибирске. Пока неизвестно, смогут ли ученики отметить окончание школы в июне.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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