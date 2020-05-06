2020-05-06T05:28:09+03:00
Общество

«Сосед проволоку во дворе обжигал»: бабушка с внуком, у которой сгорел дом под Новосибирском, живет в подвале

Женщина говорит, что им предлагали дом, но там невозможно жить
Надежда РЫЖКИНА
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Дом сгорел за считанные секунды. Фото: предоставлено Натальей Ланиной.Дом сгорел за считанные секунды. Фото: предоставлено Натальей Ланиной.
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В семье Натальи Ланиной из Тогучина случилось несчастье — сгорел частный дом, где она жила с мужем и внуком-первоклассником. Их жилище сгорело 23 апреля. Теперь семье негде жить. Почему внук живет с ними и где родители мальчика, женщина рассказывать не стала.

— Это личное. А насчет пожара, следствие выясняет, почему он случился. Есть версия, что виноват сосед: он частенько обжигал проволоку прямо во дворе. Он развел костер, но сильный ветер перекинул огонь на два соседних дома. Полыхнуло все моментально, за секунду охватило огнем! Мы успели только убежать. Когда начался пожар, я была одна с внуком — муж ушел на работу. Приехали пожарные, огонь потушили, но внутри сгорело все. Нечего было спасать, пришлось даже стены сносить, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Наталья Ланина.

Сейчас семья живет в помещении бывшей бильярдной. Фото: предоставлено Натальей Ланиной.

Сейчас семья живет в помещении бывшей бильярдной. Фото: предоставлено Натальей Ланиной.

Первые дни после пожара семья жила в гостях у подруги, но потом добровольцы отдали им помещение в цокольном этаже, где раньше была бильярдная. Семья Натальи ютится там вместе с соседями-погорельцами.

— Сейчас суматоха с документами, схожу с ума от бюрократии. Нам даже не положена субсидия: сказали, что выплачивают деньги только молодым семьям до 35 лет, которые пострадали в пожаре. А нам с мужем по 43 года. Администрация Тогучинского района предлагала нам дома, но они непригодны для жилья, — сетует Наталья.

Семья рассчитывает только на материальную помощь от добрых людей. Деньги нужны на съем жилья, а затем —на постройку нового дома. Если вы хотите помочь сибирячке, можете связаться с ней по номеру телефона: 8-983-318-63-28, Наталья.

Погорельцы рассчитывают только на людскую помощь. Фото: предоставлено Натальей Ланиной.

Погорельцы рассчитывают только на людскую помощь. Фото: предоставлено Натальей Ланиной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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