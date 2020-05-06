Стоит ли покупать квартиру сейчас: рассказываем, как коронавирус отразился на рынке продажи и аренды жилья

6 Май 2020 2020-05-06T04:35:04+03:00

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Как отразился коронавирус на рынке продажи и аренды жилья в Новосибирске рассказал ЧС-ИНФО независимый аналитик Сергей Николаев.

Что касается аренды жилья, то падение спроса, а соответственно и цены вызван в первую очередь сезонным спадом.

— Студенты уезжают на каникулы. Бабушки с дедушками переезжают на лето на дачу, а квартиру на это время сдают. Поэтому такая ситуация была каждую весну, просто в этом году она более ярко выражена, — говорит Сергей Николаев.

Аналитик отмечает, что осенью ситуация на рынке аренды может выровняться.

Какова же ситуацию с продажей квартир?

Падение цен на жилье — пока только разговоры, реальных изменений нет. Аналитик предположил, что могут сместиться акценты в плане выбора жилья у покупателя. Чащу будут покупать квартиры в новостройках, нежели на вторичном рынке жилья. Это связано с тем, что сейчас появились льготные ипотек именно на новое жилье.

— Появилась программа ипотеки в новостройках под 6,5 процента. Эта мера направлена на то, чтобы перенаправить деньги покупателей со вторичного рынка на первичный. Из-за скидок по ипотеке платеж по ипотеке за квартиру в новостройке будет ниже на 15% меньше, чем на «вторичке» — с учетом более низких ставок по ипотеке, — разъясняет Сергей Николаев.

Но в целом цены на недвижимость в Новосибирске вряд ли сильно упадут.

Стоит ли покупать квартиру сейчас?

При выборе жилья в этот период стоит быть особенно внимательными. Сейчас временно отменили штрафные санкции за срыв сроков ввода — пока до января 2021 года. Риск в том, что покупатели не получат никаких компенсаций, если вдруг строительство дома затянется.

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ИСТОЧНИК KP.RU