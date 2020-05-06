«Вот это лодка!»: в Обь скатилась черная иномарка и поплыла
Новосибирцы поздно вечером во вторник, 5 мая, увидели необычную картину. По Оби плыл седан «Киа Рио». Он был припаркован на набережной, но по какой-то причине машина скатилась к воде, которая подхватила ее своим течением и понесла.
Об инциденте рассказали очевидцы в группе «АСТ-54». По их словам, машина проплыла несколько сотен метров и уткнулась пирс.
Интересно, что задние фары у нее не погасли.
— Машина скатилась около «Речного вокзала», там стояла на парковке. Кошмар, кошмар! — рассказали очевидцы.
Новосибирцы предположили, что владелец авто попросту неправильно припарковал авто на склоне.
— Дорогой урок для владельца авто.
— Далеко уплыл, можно как лодку использовать, — написали они в комментариях.
Также подписчики паблика удивились, что авто не утонуло совсем.
KIA уплыла от водителя.
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ИСТОЧНИК KP.RU