«Вот это лодка!»: в Обь скатилась черная иномарка и поплыла

6 Май 2020 2020-05-06T03:32:54+03:00

Вопреки всему автомобиль не утонул в реке. Фото: стоп-кадр

Владельцу авто повезло, что машина уперлась в пирс

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Новосибирцы поздно вечером во вторник, 5 мая, увидели необычную картину. По Оби плыл седан «Киа Рио». Он был припаркован на набережной, но по какой-то причине машина скатилась к воде, которая подхватила ее своим течением и понесла.

Об инциденте рассказали очевидцы в группе «АСТ-54». По их словам, машина проплыла несколько сотен метров и уткнулась пирс.

Интересно, что задние фары у нее не погасли.

— Машина скатилась около «Речного вокзала», там стояла на парковке. Кошмар, кошмар! — рассказали очевидцы.

Новосибирцы предположили, что владелец авто попросту неправильно припарковал авто на склоне.

— Дорогой урок для владельца авто.

— Далеко уплыл, можно как лодку использовать, — написали они в комментариях.

Также подписчики паблика удивились, что авто не утонуло совсем.

KIA уплыла от водителя.

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ИСТОЧНИК KP.RU