Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 6 мая: появились два новых района с зараженными
Коронавирусная инфекция впервые зафиксирована в Баганском и Каргатском районах.
Об этом сообщил региональный оперштаб.
Помимо двух новых районов на карте отмечены: города Новосибирск, Бердск, Кольцово, Краснообск, Обь; районы Новосибирский, Убинский, Карасукский, Колыванский, Коченевский, Черепановский, Барабинский, Здвинский, Ордынский, Сузунский, Усть-Таркский, Тогучинский, Искитимский, Мошковский и Куйбышевский, Чулымский.
На онлайн-карте появилось еще два новых района.
— Всего в регионе зарегистрировано 746 случаев заражения COVID-19. Из них 28 — дети. 184 человек выздоровели,11 умерли, — сообщает оперативный штаб правительства региона. — Среди заболевших 35 пациентов — дети.
Также в реанимации находятся 34 пациента, к аппарату ИВЛ подключены — 16.
Ранее КП-Новосибирск писала, что 5 мая скончались еще двое пациентов с COVID-19 — двое мужчин. Одному было 92 года, другому — 67 лет.
Накануне в Новосибирской области был зафиксирован новый рекорд по количеству заболевших — 65 человек за сутки.
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ИСТОЧНИК KP.RU