Поиски пенсионерки, которая ушла за хлебом, закончились трагедией

5 Май 2020 2020-05-05T17:48:14+03:00

Женщина пропала еще в ноябре 2019 года

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В Новосибирске волонтеры поискового отряда «Маяк» нашли 78-летнюю пенсионерку, которая пропала 9 ноября 2019 года в Советском районе. Осенью она вышла за хлебом в магазин, но сразу после этого пропала без вести. К несчастью, 5 мая женщина была найдена мертвой.

— Наши соболезнования родным и близким погибшей, — сообщил руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.

Что именно стало причиной смерти женщины, устанавливает следственный комитет — там проводится доследственная проверка.

Напомним, о том, что пенсионерка пропала, в поисковый отряд сообщили ее родственники. Женщина попала на камеры видеонаблюдения возле двух магазинов, но потом ее следы терялись. Обнаружили ее только спустя несколько месяцев.

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О местонахождении женщины ничего не известно с 9 ноября (подробнее)

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ИСТОЧНИК KP.RU