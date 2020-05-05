В Новосибирске умерли двое больных коронавирусом: рассказываем, кто они

5 Май 2020 2020-05-05T16:53:18+03:00

Одному сибиряку было 92 года, второму — 67 лет

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Во вторник, 5 мая, стало известно о двух умерших от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе Новосибирской области.

— Скончались двое мужчин. Одному было 92 года, второму — 67, — сообщили в оперативном штабе региона.

Таким образом, всего погибло 11 человек. В Новосибирской области зарегистрировано 746 пациентов с подтвержденным диагнозом.

Тем временем, за сутки выздоровели еще 5 человек. Всего побороли болезнь1 84 жителя Новосибирской области. Люди также болеют ОРВИ и гриппом — за день в больницы отправили 309 человек с этими заболеваниями, 27 из них — госпитализировали.

Коронавирус продолжает распространяться по региону. 5 мая его впервые зафиксировали в Каргатском и Баганском районах.

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