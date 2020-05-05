«Захотелось как-то поддержать»: футболист «Динамо» оплатил горячие обеды врачам из Новосибирска
Уроженец Новосибирска, футболист Владимир Рыков, выступающий в премьер-лиге за «Динамо», сделал подарок врачам Городской клинической больницы №11. Он оплатил доставку горячих обедов всему медперсоналу больницы. О благородном поступке спортсмен рассказал группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
— Сегодня на плечи наших медработников выпала самая тяжелая нагрузка, им приходится работать практически в круглосуточном режиме. Захотелось как-то поддержать их в этот сложный период. Друзья помогли мне организовать доставку горячего питания. Хочется выразить огромную благодарность всем медикам, которые оберегают здоровье каждого из нас, — рассказал защитник ФК «Динамо» Владимир Рыков.
Горячую пищу в пластиковых контейнерах ежедневно будут привозить врачам из новосибирского общепита. Бесплатно питаться медики смогут в течение 10 дней.
Питания для медиков хватит на 10 днейФото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU