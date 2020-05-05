«Захотелось как-то поддержать»: футболист «Динамо» оплатил горячие обеды врачам из Новосибирска

5 Май 2020 2020-05-05T15:35:48+03:00

Так спортсмен хотел поблагодарить медиков родного города за помощь в борьбе с коронавирусом

Изменить размер текста: A A

Уроженец Новосибирска, футболист Владимир Рыков, выступающий в премьер-лиге за «Динамо», сделал подарок врачам Городской клинической больницы №11. Он оплатил доставку горячих обедов всему медперсоналу больницы. О благородном поступке спортсмен рассказал группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— Сегодня на плечи наших медработников выпала самая тяжелая нагрузка, им приходится работать практически в круглосуточном режиме. Захотелось как-то поддержать их в этот сложный период. Друзья помогли мне организовать доставку горячего питания. Хочется выразить огромную благодарность всем медикам, которые оберегают здоровье каждого из нас, — рассказал защитник ФК «Динамо» Владимир Рыков.

Горячую пищу в пластиковых контейнерах ежедневно будут привозить врачам из новосибирского общепита. Бесплатно питаться медики смогут в течение 10 дней.

Питания для медиков хватит на 10 днейФото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU