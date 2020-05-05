«Он замерзал, сломал лапки»: новосибирские ветеринары спасли бельчонка

5 Май 2020 2020-05-05T14:17:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Трогательная история произошла в Новосибирске — неравнодушные жительницы города спасли маленького бельчонка. А найти для него врача было очень сложно — ветклиники не хотели лечить дикого детеныша.

— Подруга нашла обездвиженного и замерзающего бельчонка, вероятнее всего, он выпал из дупла. Она обратилась ко мне. Я, конечно, врач, но все же не ветеринар, поэтому забрала малыша и показала специалистам. Они осмотрели бельчонка и сказали, что у него сломаны лапки. Но вот беда — ни одна клиника не работает с дикими белками, — рассказала спасительница бельчонка на странице revizor.nsk.

Она обзвонила все много ветеринарных клиник, и в одной все же согласились принять. Кроме того, врачи подсказали, что можно обратиться в центр по оказанию помощи диким животным. Благодарности женщины не было предела.

Специалисты центра реабилитации вылечили бельчонка и привели в порядок — теперь его просто не узнать.

Так теперь он выглядит. Фото: revizor.nsk.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU