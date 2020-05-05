В Новосибирске погибшую девушку нашли под окнами многоэтажки

5 Май 2020 2020-05-05T13:30:57+03:00

Как сообщает следственный комитет, девушка перед трагедией была на 25 этаже. Фото: «Инцидент Новосибирск».

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Во вторник, 5 мая, в Октябрьском районе под окнами многоэтажки новосибирцы обнаружили мертвую девушку. Трагедия случилась на улице Владимира Заровного, во дворе дома № 26/2. Об этом стало известно из группы «Инцидент Новосибирск» — фото поделились очевидцы.

— Во дворе дома был обнаружен труп девушки. Возраст ее устанавливается. Обстоятельства происшествия пока устанавливают сотрудники полиции и следственного комитета, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В областном следственном комитете КП-Новосибирск уточнили, что девушка перед трагедией находилась на 25 этаже. Сейчас на месте происшествия работает следователь СУ СК, назначена доследственная проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU