В Новосибирске погибшую девушку нашли под окнами многоэтажки
Во вторник, 5 мая, в Октябрьском районе под окнами многоэтажки новосибирцы обнаружили мертвую девушку. Трагедия случилась на улице Владимира Заровного, во дворе дома № 26/2. Об этом стало известно из группы «Инцидент Новосибирск» — фото поделились очевидцы.
— Во дворе дома был обнаружен труп девушки. Возраст ее устанавливается. Обстоятельства происшествия пока устанавливают сотрудники полиции и следственного комитета, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В областном следственном комитете КП-Новосибирск уточнили, что девушка перед трагедией находилась на 25 этаже. Сейчас на месте происшествия работает следователь СУ СК, назначена доследственная проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU