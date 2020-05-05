«Я хочу тоже кушать»: родители малышей-дошкольников устроили флешмоб, они просят выдать детям сухпайки

5 Май 2020 2020-05-05T11:31:06+03:00

Взрослые считают, что надо помочь детям-инвалидам, из многодетных и бедных семей

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Новосибирцы устроили на майских праздниках флешмоб. Они просят губернатора Андрея Травникова, мэра Новосибирска Анатолия Локтя и правительство Новосибирской области выдать сухие пайки детям, которые пока что не могут ходить в детский сад. Видео с просьбами о помощи появилось в соцсетях.

— Мы просим помощи для семей с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья, для многодетных и малоимущих семей, а еще для матерей-одиночек, — говорят сибиряки.

За еду малышам активисты Новосибирска борются еще с конца апреля.

— В нашу инициативную группу входят родители со всей Новосибирской области. Еще 27 апреля мы составили коллективное письмо, под которым подписались 172 человека, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск участница группы инициативных матерей льготных категорий семей Татьяна.

Пока что на коллективное письмо ответила только Надежда Болтенко, уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области. Тогда активисты решили действовать дальше и записали видео.

— Мы очень благодарны властям за то, что они выдали сухпайки школьникам. Но просим не забывать и про дошколят, ведь они тоже входят в льготную группу, — объясняет Татьяна.

Помимо флешмоба участники инициативной группы запустили и петицию. Ее подписали уже больше 800 человек.

Сухпайки дошкольникам льготной категории из Новосибирской области.

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