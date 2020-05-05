2020-05-05T10:19:42+03:00
Общество

«Людям лишь бы поорать»: блогерша-миллионник рассказала, почему взяла от государства сухпаек для дочки-школьницы

По словам Марины Трубицыной, она готова отдать пайки нуждающимся, но никто не просит
Надежда РЫЖКИНА
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Блогер рассказала, почему не отказывается от государственной помощи. Фото: maripulyaБлогер рассказала, почему не отказывается от государственной помощи. Фото: maripulya
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История с многодетной мамой-блогером, которую затравили за фото сухпайка в «Инстаграме», получила продолжение. О своих принципах сибирячка Марина Трубицына рассказала в прямом эфире на радио «Комсомольская правда».

— Мои дети ходят в государственную школу и государственный детский сад. Я имею возможность отдать детей в частную школу или взять няню, но принципиально пользуюсь всеми возможностями, которые мне дает государство. Рожаю детей в обычных роддомах, оформляю все льготы, выплаты, которые мне положены, — рассказала «КП» Марина Трубицына.

Подписчики не понимали, почему женщина, которая может купить детям дорогую одежду, ведет собственный бизнес (у Марины есть магазин элитного нижнего белья) «отбирает» еду у тех, кому она нужнее. Но многодетная мама категорически не согласна с такой трактовкой. Она говорит, что даже разместила объявление в «сториз»: отдам сухпаек всем, кто нуждается. Но никто не откликнулся. Все только травили и желали ей смерти.

— Мне кажется, людям лишь бы поорать. Неужели они думают, что в стране есть определенное количество гуманитарной помощи, финансов для выплат? С чего вы взяли, что кому-то не хватит? Мой принцип в том, что если я не возьму, то это не достанется нуждающимся. Лучше я возьму и сама придумаю, кому отдать. Целенаправленно. Церкви не работают сейчас в связи с карантином, а малоимущих среди знакомых нет, — объяснила «Комсомолке» Марина.

Реакция радиослушателей тоже была неоднозначной.

— Не знаю, есть ли у нее лишние деньги. Я сам инвалид, лежу, болею, хотел бы, чтобы она мне оказала помощь. — рассказал Юрий из Новосибирска.

— Мое мнение такое: кто как может, так и живет. Это ее право — использовать паек как угодно, отдавать свои деньги кому угодно. Это право любого человека. Я ее не осуждаю. Но тут есть нюансы. Думаю, предыдущий оратор может попросить ее поделиться, — поделился Иван. — У меня пример из США, где выделяют помощь для тех, у кого доход меньше 75 тысяч долларов. Я считаю, что разумность в любом поступке государства должна быть. Поэтому думаю, что необходимо отдать тем, кто очень нуждается, — ответил радиослушатель Ян.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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