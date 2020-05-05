Все в белом дыму: на улице Сухарной снова загорелся дом

5 Май 2020 2020-05-05T08:14:18+03:00

Жильцов в нем не было, никто не пострадал

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Во вторник, 5 мая, на улице 2-я Сухарная в Новосибирске случился пожар. Местные жители заметили огромное облако белого дыма, которое заволокло деревянные дома и лес рядом с ними.

— Вроде горел какой-то домик, совсем старый, — рассказал местный житель Алексей Кремнев.

В ГУ МЧС рассказали, что в доме, который загорелся, никто не жил.

— Около 10 часов утра поступило сообщение о возгорании частного дома. Когда первые подразделения прибыли на место, у дома горела кровля и комнаты внутри. В 10:17 открытое горение ликвидировано, угрозы ближайшим постройкам не было. В комнате сгорели домашние вещи и мебель. Внутри людей не оказалось, пострадавших нет. Причины пожара выясняются — сообщил корреспонденту КП-Новосибирск руководитель пресс-службы МЧС по области Павел Винаков.

Пожары на улице Сухарной случаются нередко. 23 апреля совсем рядом с домами загорелся лес. Огонь разбудил ночью местных жителей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/777047" frameborder="0"></iframe> Пожар на Сухарной.Алексей КРЕМНЁВ

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