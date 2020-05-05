Все в белом дыму: на улице Сухарной снова загорелся дом
Во вторник, 5 мая, на улице 2-я Сухарная в Новосибирске случился пожар. Местные жители заметили огромное облако белого дыма, которое заволокло деревянные дома и лес рядом с ними.
— Вроде горел какой-то домик, совсем старый, — рассказал местный житель Алексей Кремнев.
В ГУ МЧС рассказали, что в доме, который загорелся, никто не жил.
— Около 10 часов утра поступило сообщение о возгорании частного дома. Когда первые подразделения прибыли на место, у дома горела кровля и комнаты внутри. В 10:17 открытое горение ликвидировано, угрозы ближайшим постройкам не было. В комнате сгорели домашние вещи и мебель. Внутри людей не оказалось, пострадавших нет. Причины пожара выясняются — сообщил корреспонденту КП-Новосибирск руководитель пресс-службы МЧС по области Павел Винаков.
Пожары на улице Сухарной случаются нередко. 23 апреля совсем рядом с домами загорелся лес. Огонь разбудил ночью местных жителей.
Пожар на Сухарной.Алексей КРЕМНЁВ
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ночной пожар на Сухарной: в Новосибирске горит лес рядом с частным сектором
Огонь вплотную подобрался к жилым домам [видео] (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU