2020-05-05T08:14:18+03:00
Происшествия

Все в белом дыму: на улице Сухарной снова загорелся дом

Жильцов в нем не было, никто не пострадал
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Дома илес заволокло дымом от пожара. Фото: стоп-кадрДома илес заволокло дымом от пожара. Фото: стоп-кадр
Изменить размер текста:

Во вторник, 5 мая, на улице 2-я Сухарная в Новосибирске случился пожар. Местные жители заметили огромное облако белого дыма, которое заволокло деревянные дома и лес рядом с ними.

— Вроде горел какой-то домик, совсем старый, — рассказал местный житель Алексей Кремнев.

В ГУ МЧС рассказали, что в доме, который загорелся, никто не жил.

— Около 10 часов утра поступило сообщение о возгорании частного дома. Когда первые подразделения прибыли на место, у дома горела кровля и комнаты внутри. В 10:17 открытое горение ликвидировано, угрозы ближайшим постройкам не было. В комнате сгорели домашние вещи и мебель. Внутри людей не оказалось, пострадавших нет. Причины пожара выясняются — сообщил корреспонденту КП-Новосибирск руководитель пресс-службы МЧС по области Павел Винаков.

Пожары на улице Сухарной случаются нередко. 23 апреля совсем рядом с домами загорелся лес. Огонь разбудил ночью местных жителей.

Пожар на Сухарной.Алексей КРЕМНЁВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ночной пожар на Сухарной: в Новосибирске горит лес рядом с частным сектором

Огонь вплотную подобрался к жилым домам [видео] (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В мэрии прокомментировали, состоятся ли выпускные 2020 в Новосибирске
Рекорд по заболевшим среди детей: в Новосибирске коронавирус выявлен за сутки сразу у семи маленьких пациентов
Все в белом дыму: на улице Сухарной снова загорелся дом
«На ИВЛ 16 человек»: еще 65 человек в Новосибирской области заболели коронавирусом
«Льет как на улице!»: сибиряк пожаловался на протекающую крышу в пятиэтажке
«Помогает бороться со стрессом»: кошка-инопланетянка с огромными глазами умилила соцсети
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 5 мая: появился новый район с зараженными
4 жителя и один солярий: кто в Новосибирской области нарушил карантин
Скоро на волю: новосибирские зоозащитники спасли двух бельчат от гибели
Спирт и хлорка: управляющим компаниям выписали рекомендации по уборке в домах
Снег после летней жары: новосибирцы удивились неожиданной перемене погоды
«Готовы с 6 мая ввести»: мэр Новосибирска о возможном запуске системы электронных пропусков
Двое умерли за сутки: рассказываем, кто скончался от коронавируса в Новосибирской области
На ИВЛ 12 человек: в Новосибирской области еще 61 случай заражения коронавирусом
В Новосибирской области еще два ребенка заболели коронавирусом
Новосибирцев попросили не выходить из дома: в регионе объявили штормпрогноз на два дня
«Георгиевская ленточка» 2020 в Новосибирске: где получить, в какие дни раздают
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 4 мая: рассказываем, что происходит в регионе
«Лежал на тротуаре в шлеме»: в Новосибирске мотоциклист влетел в пассажирский автобус