Рекорд по заболевшим среди детей: в Новосибирске коронавирус выявлен за сутки сразу у семи маленьких пациентов
На 10 часов утра во вторник, 5 мая, стало известно, что в Новосибирской области еще 65 пациентов заразились коронавирусом. Среди них — 7 детей. Всего диагноз подтвердился у 35 несовершеннолетних пациентов. Цифры передает региональный оперштаб.
— В детскую больницу №3 госпитализировано 72 ребенка с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом, — сообщает оперативный штаб.
Всего диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у 746 человек. 179 человек уже выздоровели, их выписали из больницы. Еще 9 человек скончались.
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ИСТОЧНИК KP.RU