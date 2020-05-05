2020-05-05T08:19:10+03:00
Общество

Рекорд по заболевшим среди детей: в Новосибирске коронавирус выявлен за сутки сразу у семи маленьких пациентов

Об этом рассказали в региональном оперштабе
Надежда РЫЖКИНА
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7 детей заболели коронавирусом за сутки в Новосибирской области.7 детей заболели коронавирусом за сутки в Новосибирской области.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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На 10 часов утра во вторник, 5 мая, стало известно, что в Новосибирской области еще 65 пациентов заразились коронавирусом. Среди них — 7 детей. Всего диагноз подтвердился у 35 несовершеннолетних пациентов. Цифры передает региональный оперштаб.

— В детскую больницу №3 госпитализировано 72 ребенка с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом, — сообщает оперативный штаб.

Всего диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у 746 человек. 179 человек уже выздоровели, их выписали из больницы. Еще 9 человек скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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