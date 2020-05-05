2020-05-05T07:43:11+03:00
Общество

«На ИВЛ 16 человек»: еще 65 человек в Новосибирской области заболели коронавирусом

Об этом рассказали в региональном оперштабе
Надежда РЫЖКИНА
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Еще 65 человек в Новосибирской области заболели коронавирусомЕще 65 человек в Новосибирской области заболели коронавирусомФото: Алена МАРТЫНОВА
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Во вторник, 5 мая, стало известно, что число заболевших коронавирусом пополнилось на 65 человек. Всего в регионе 746 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили в региональном оперштабе.

— В отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся 34 пациента, на ИВЛ — 16 человек, — передает оперативный штаб.

Среди заболевших 35 пациентов — дети. В детской больнице №3 лежат 72 ребенка с подозрением на коронавирус. Среди них — те, у кого подтвердился диагноз.

Взрослых пациентов разместили в инфекционных стационарах Новосибирска. Всего в больницы госпитализированы 723 человека, у кого подозревают инфекцию. Трое госпитализированы в Черепановскую ЦРБ, еще трое — в Сузунскую, по одному пациенту находятся в Карасукской и Маслянинской ЦРБ.

На данный момент выздоровели 179 человек. 9 пациентов умерли.

В Новосибирской области продолжается тестирование. На данный момент в регионе проведено 43 787 тестов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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