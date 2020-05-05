2020-05-05T06:55:15+03:00
Общество

«Льет как на улице!»: сибиряк пожаловался на протекающую крышу в пятиэтажке

Во время ливней в подъезде образуется настоящий водопад
Надежда РЫЖКИНА
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Крыша покрылась трещинами, через них подъезд заливает дождевой водой. Фото: стоп-кадр.Крыша покрылась трещинами, через них подъезд заливает дождевой водой. Фото: стоп-кадр.
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Жителям дома № 8 по улице Фасадная невозможно находиться в подъезде. Крыша там прохудилась настолько, что не спасает от дождя. В непогоду внутри дома образуется настоящий водопад. О проблеме рассказал житель многоэтажки в группе «АСТ-54».

— Хотел бы обратиться к администрации города и управляющей компании. Когда выходишь с квартиры, такое чувство, что сразу оказываешься на улице: льет ничуть не меньше. Вода стекает по стенам с пятого до первого этажа. Наверное, придется ждать, пока обрушится крыша, чтоб на эту проблему обратили внимание, — рассказал читатель группы под ником Александр Безфамильный.

Взять оперативный комментарий в управляющей компании дома, ЖЭУ № 84, не удалось. Корреспондент КП-Новосибирск направил запрос в мэрию города, чтобы уточнить, знают ли там о проблеме и будет ли починена крыша дома.

Водопад в подъезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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