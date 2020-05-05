2020-05-05T06:13:09+03:00
Дом. Семья

«Помогает бороться со стрессом»: кошка-инопланетянка с огромными глазами умилила соцсети

Она хорошо уживается с людьми и другими животными
Надежда РЫЖКИНА
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Есть в красоте Фенечки что-то инопланетное. Фото: Вера ЛямкинаЕсть в красоте Фенечки что-то инопланетное. Фото: Вера Лямкина
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Кошка Фенечка с серебристой шерсткой и огромными глазами ищет новых хозяев. Со старыми не повезло — ее бросили на улице, и Фенечке пришлось ютиться по подвалам домов. В одном из подвалов ее и нашли. Волонтер Вера Лямкина говорит, что спасли кошку вовремя, иначе она могла одичать.

— Нашла я Фенечку три недели назад на улице Сибирской, недалеко от железнодорожного вокзала. До сих пор она живет на передержке у моей знакомой. Кошечке около 5 месяцев. Есть в ней что-то от сфинкса. Сейчас мы приводим ее в порядок, хотим сделать стерилизацию. Если не успеем, обязательно новому хозяину накажем ее стерилизовать, — рассказала КП-Новосибирск Вера Лямкина.

Фенечке ищут любящего хозяина. Фото: Вера Лямкина.

Фенечке ищут любящего хозяина. Фото: Вера Лямкина.

По словам женщины, Фенечка — удивительный питомец. У нее очаровательна не только внешность, но и характер.

— Необычайно большие глаза, есть в них что-то инопланетное! Фотографии этого не передают. Кошечка очень игривая, веселая. И помогает хорошо бороться со стрессом: мурлычет, даже к собакам не боится подойти, — говорит Вера Лямкина.

Отдадут Фенечку только тем, кто готов содержать ее и любить. Если вам нужен четвероногий друг, позвоните по телефону 8-913-938-83-87.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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