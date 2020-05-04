4 жителя и один солярий: кто в Новосибирской области нарушил карантин

4 Май 2020 2020-05-04T17:57:45+03:00

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В оперативном штабе области по коронавирусу рассказали последние новости о нарушителях запретов. За два последних дня обязательный карантин нарушили четверо жителей. В целом же за все время нарушителям выписали штраф на сумму 1 012 000 рублей. Эта сумма по 72 рассмотренным в суде делам. Среди ответчиков не только частные лица, вернувшиеся из запретных регионов и заграницы, но и организации.

- 3 мая в Кировском районе Новосибирска во время рейда выявили незаконно работающий солярий. С нарушениями работали филиал сети фирменных магазинов продажи алкогольных и безалкогольных напитков и транспортная компания в черте Новосибирска, - сообщают в оперативном штабе.

Кроме того полицейские следят за соблюдением гражданами общих правил изоляции, это ношение масок в общественных местах, соблюдение дистанции, выход из дома на дальние расстояния. За два дня поймано 50 нарушителей.

Уже завтра в общественном транспорте людям должны начать сообщать об обязательном ношении масок. За этим будут следить сотрудники минпромторга и минтранса.

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