2020-05-04T17:42:19+03:00
Дом. Семья

Скоро на волю: новосибирские зоозащитники спасли двух бельчат от гибели

В Центре реабилитации диких животных рассказали о двух бельчатах, которых выходили волонтеры [фото]
Екатерина КОМЯКОВА
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Бельчата пошли на поправку и скоро будут выпущены на волю. Фото: vk.com/birds54Бельчата пошли на поправку и скоро будут выпущены на волю. Фото: vk.com/birds54
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Волонтеры новосибирского Центра реабилитации диких животных (ЦРДЖ) в нынешнем сезоне успели выходить двоих бельчат, которые умудрились получить довольно серьезные травмы. О судьбе любознательных и очень активных малышей зоозащитники рассказали в паблике Центра.

Позы при кормлении бывают самые разнообразные. Фото: vk.com/birds54

Позы при кормлении бывают самые разнообразные. Фото: vk.com/birds54

Первой к волонтерам попала самка подросткового возраста, которая, судя по всему, упала с высоты и разбилась о землю. Девочка была в тяжелом состоянии: не проявляла реакции на раздражители, плохо двигалась и была покрыта эктопаразитами. После оказания медицинской помощи пострадавшую передали на поруки куратору. Волонтеры говорят, что белочка будто бы «откатилась» в своём развитии назад, к грудничковому возрасту. Все для нее было совершенно новым, она относилась ко всем со страхом. Ее можно было успокоить только бутылочкой молока. Она засыпала, покушав, сразу на руках заботливого волонтера.

Иногда становилось так страшно, что хотелось спрятаться ото всех. Фото: vk.com/birds54

Иногда становилось так страшно, что хотелось спрятаться ото всех. Фото: vk.com/birds54

- Казалось, положительной динамики нет. Пока однажды малышка не отказалась от привычной порции молока и расслабленно не растянулась во сне в своих полотенчиках даже вне домика! Стоит ли говорить о том, что за белочкой ежедневно велось видеонаблюдение и были замечены улучшения в навыках лазания, прыжках, снижение тревожности и невралгических проявлений, - сообщают волонтеры в своем паблике.

Во сне белочки ничего не боятся. Фото: vk.com/birds54

Во сне белочки ничего не боятся. Фото: vk.com/birds54

Вторым пострадавшим оказался мальчик. Получив менее серьезные травмы, он пошел на поправку быстрее. Через несколько дней оба бельчонка будут выпущены на волю. В ЦРДЖ уверены, что малыши с успехом адаптируются в природе и через некоторое время отвыкнут от людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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