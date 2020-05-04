Спирт и хлорка: управляющим компаниям выписали рекомендации по уборке в домах

4 Май 2020 2020-05-04T13:14:51+03:00

В списке ежедневная уборка и отказ от общих собраний

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В Новосибирском министерстве ЖКХ и энергетики разработали памятку для управляющих компаний и ТСЖ, там указано, как следует работать в период самоизоляции.

В частности жителям рекомендуется перейти на дистанционную оплату за услуги ЖКХ, и прекратить на время собрания собственников. Голосование с помощью поквартирного обхода тоже оказалось нежелательным.

Один из пунктов изрядно порадовал жильцов – управляющим компания рекомендовано ежедневно проводить дезинфекцию в подъездах. Протирать спиртом или хлорсодержащим раствором ручки дверей, кнопки в лифтах, почтовые ящики, перила. Уборка с дезинфекцией также касается сами лифтов и других мест общего пользования.

На портале «Навигатор» предполагают, что выполнять поручения министерства вряд ли будут все управляющие компании.

- Даже там, где проживали выявленные инфицированные коронавирусом, после их госпитализации никакой обработки в подъезде не проводилось. Об одном из таких случаев нам рассказала Татьяна Александровна. 29 апреля неравнодушная женщина полдня потратила на то, чтобы узнать про санобработку. Но информации о том, кто обязан делать дезинфекцию, не смогла найти, - сообщает портал.

Ответственных за соблюдение рекомендаций не определили.

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ИСТОЧНИК KP.RU