Снег после летней жары: новосибирцы удивились неожиданной перемене погоды

4 Май 2020 2020-05-04T12:16:52+03:00

В городе уже расцвели яблони, как вдруг на них начал сыпать снег [фото]

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В Новосибирске сегодня резко сменилась погода. В городе сегодня всего 2 градуса тепла, многие начали жаловаться, что на улице теплее, чем в доме. В это время погода за окном вовсе не радует – на фоне зеленых лужаек виден белый снег.

Снежинки уже растаяли, умыв цветущие яблони.Фото: Виктория МИНАЕВА

- 4 мая в Новосибирске 2-4 градуса тепла, ощущается как -3. 5 мая 5-8 градусов, 6 мая 8-9 градусов, - передает прогноз погоды портал Яндекс. – В четверг, 7 мая, до 22 градусов, в пятницу, 8 мая, до 25 градусов.

Новосибирцы фотографируют непогоду из окон многоэтажек.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Резкая смена погоды нас ожидает со среды на пятницу. При этом на сегодня в управлении МЧС передают штормовой прогноз, сильный ветер возможен сразу в нескольких районах области, возможны обрывы линий электропередач, падение плохо закрепленных конструкций.

В городе снег растаял достаточно быстро.Фото: Анна ПАШАГИНА

Снегопад в Мошковском районе.Фото: Екатерина КОМЯКОВА

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