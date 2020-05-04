Снег после летней жары: новосибирцы удивились неожиданной перемене погоды
В Новосибирске сегодня резко сменилась погода. В городе сегодня всего 2 градуса тепла, многие начали жаловаться, что на улице теплее, чем в доме. В это время погода за окном вовсе не радует – на фоне зеленых лужаек виден белый снег.
Снежинки уже растаяли, умыв цветущие яблони.Фото: Виктория МИНАЕВА
- 4 мая в Новосибирске 2-4 градуса тепла, ощущается как -3. 5 мая 5-8 градусов, 6 мая 8-9 градусов, - передает прогноз погоды портал Яндекс. – В четверг, 7 мая, до 22 градусов, в пятницу, 8 мая, до 25 градусов.
Новосибирцы фотографируют непогоду из окон многоэтажек.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Резкая смена погоды нас ожидает со среды на пятницу. При этом на сегодня в управлении МЧС передают штормовой прогноз, сильный ветер возможен сразу в нескольких районах области, возможны обрывы линий электропередач, падение плохо закрепленных конструкций.
В городе снег растаял достаточно быстро.Фото: Анна ПАШАГИНА
Снегопад в Мошковском районе.Фото: Екатерина КОМЯКОВА
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ИСТОЧНИК KP.RU