На ИВЛ 12 человек: в Новосибирской области еще 61 случай заражения коронавирусом

4 Май 2020 2020-05-04T07:30:33+03:00

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В Новосибирской области за сутки еще 61 человек заболел коронавирусом. Случаи подтверждены с помощью тестов, цифрами делится оперативный штаб региона. В общей сложности в регионе 681 заразившийся.

Если говорить о состоянии больных, то 36 из общего числа находятся на интенсивной терапии, 12 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 28 человек из всех больных – это дети. За последние сутки прибавилось два ребенка.

С подозрением на коронавирус в больницах региона находится 711 человек. В это число включены и люди с подтвержденным диагнозом.

Коронавирус продолжает распространяться по территории региона. За вчерашний день площадь охвата увеличилась. На карте распространения вируса в Новосибирской области теперь отмечен новый район - Маслянинский.

В Новосибирской области продолжается тестирование. На данный момент в регионе проведено 41 406 тестов.

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ИСТОЧНИК KP.RU